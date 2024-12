Vídeo mostra que detento foi espancado por agentes antes de morrer em NY

A morte está sendo investigada pela Procuradoria-Geral de Nova York. O sindicato dos trabalhadores do sistema prisional classificou o vídeo com as agressões de "incompreensível".

O caso foi descoberto graças as câmeras corporais. Nas imagens é possível ver o bolso da jaqueta do agente penitenciário a frente da lente da câmera.

Agente penitenciário chuta preso algemado a maca em prisão de Nova York Imagem: Reprodução YouTube

Preso por agressão

Robert foi espancado no dia da chegada a prisão. Ele cumpria pena por agressão e foi transferido na data do espancamento, informou a agência de notícias Associated Press.

Elizabeth Mazur, advogada da família do detento, disse que "ele merecia viver". A defensora acrescentou que os presos não podem viver com medo de sofrerem violência por parte dos agentes penitenciários.