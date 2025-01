'Cabe à História julgar', diz Macron após morte de Jean-Marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen foi candidato à Presidência cinco vezes. Em 2002, chegou ao segundo turno, sendo derrotado por esmagadora maioria por Jacques Chirac.

Em 1972, assumiu a direção de um novo partido que reunia neofascistas: a Frente Nacional. Ele foi sucedido como chefe do partido por sua filha, Marine Le Pen, que desde então concorreu à Presidência três vezes e transformou o partido, agora chamado de Reunião Nacional, em uma das principais forças políticas do país.

Jean-Marie fez com que a legenda se tornasse uma história de família. Pouco mais de quatro décadas depois da criação do partido, colocou suas filhas, genros e, em 2012, uma neta, Marion Marion Maréchal-Le Pen, nos postos de direção do partido. Ele permaneceu como presidente honorário até março de 2018.

Posicionamentos polêmicos

Declarações racistas, antissemitas e xenófobas marcaram a atuação política de Le Pen. Ultradireitista, ele frequentemente fazia ataques verbais contra negros, judeus e estrangeiros, principalmente os árabes. Em um dos casos, declarou que as câmaras de gás foram ''um detalhe na história da Segunda Guerra''.

Ele condenava a participação da França na União Europeia. Em uma das corridas eleitorais para presidente, ele se declarou como o candidato da França contra a euroglobalização e prometeu retirar o país do tratado de Maastricht, que fundamentou a União Europeia em 1991.