Terremoto deixa ao menos 95 mortos em área próxima ao monte Everest

Identidade dos mortos ainda não foi divulgada. Não se sabe se há estrangeiros entre as vítimas e as áreas turísticas de visitação ao Everest foram fechadas por prevenção após o tremor.

Carro ficou destruído após ser atingidos por destroços de prédio no Condado de Lhatse, Cidade de Shigatse, Região Autônoma do Tibete Imagem: via Reuters

Período do ano não é favorável para visitações no monte Everest e o único alpinista com permissão para fazer escaladas no local está em segurança. Um esportista alemão que estava em uma das bases do monte deixou o local após não conseguir chegar ao topo, informou o Departamento de Turismo à Associated Press.

Mais de mil casas foram danificadas após terremoto de 6,9 graus no Tibete, informaram autoridades locais Imagem: Photo by AFP

Rastro de destruição. Em imagens divulgadas pela estatal chinesa CCTV, é possível ver paredes de casas destruídas, pedras no meio de rodovias, veículos soterrados e pessoas fugindo de um supermercado durante o tremor.

Tempo severo pode castigar moradores afetados pelo terremoto. As temperaturas na região ficam em torno de -8ºC durante o dia e podem cair para -18ºC no período da noite, segundo o Escritório Nacional de Meteorologia da China.