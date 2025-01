Terremoto deixa dezenas de mortos no Tibete

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Um terremoto no Tibete, a cerca de 80 quilômetros do monte Everest, deixou pelo menos 95 mortos, 135 feridos e destruiu centenas de casas, segundo informações de autoridades chinesas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou a magnitude do terremoto em 7,1 e seu epicentro a 10 quilômetros de profundidade. O tremor também foi sentido no Nepal, em Butão e na Índia. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas nesses países.

Uma das regiões mais atingidas foi Shigatse, no Tibete, onde vivem 800 mil pessoas e onde fica a cidade de mesmo nome, sagrada para o budismo tibetano. Não há relatos de vítimas no monte Everest, onde a alta temporada de escaladas começa apenas em março.