Na sucessão do papa Francisco, ultraconservadores disputam futuro da Igreja

Além de Müller, grupo inclui signatário de carta com provocações a Francisco. Trata-se de Raymond Burke, ex-prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica. Burke assinou a "Dubia", um conjunto de perguntas enviadas ao Papa em tom de desafio sobre questões doutrinárias.

Com conexão com a nova direita, Igreja americana ganha peso

Igreja Católica nos EUA abriga grupos ultraconservadores influentes. Possuem forte presença em redes de mídia e alto poder financeiro.

Eles são alinhados à extrema direita. Usam a religião para apoiar campanhas políticas e promover uma visão rígida de moralidade cristã.

Nos EUA, grupos católicos ultraconservadores atuam abertamente em campanhas eleitorais e fazem propaganda contra líderes progressistas Franca Giansoldati, jornalista vaticanista do Messaggero e coautora do livro In Buona Fede, com Gerard Müller

Os grupos ultraconservadores americanos foram fundamentais para a ascensão de Donald Trump. Promoveram uma agenda baseada em pautas morais, como a oposição ao aborto e ao que os ultraconservadores costuam chamar de "ideologia de gênero".