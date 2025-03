Paredes impossíveis de escalar: como é prisão que abriga deportados dos EUA

O presidente Donald Trump deportou 238 venezuelanos e 23 salvadorenhos que eram membros de gangues nos EUA para uma megaprisão para terroristas em El Salvador, desobedecendo a uma ordem judicial. Conheça o complexo que é conhecido como a "Alcatraz da América Central":

Onde estão os venezuelanos?

Inaugurado em julho de 2022 pelo governo de Nayib Bukele, presídio tem capacidade para 40 mil pessoas. Ele ocupa uma área de 166 hectares; em 23 deles foram construídos oito pavilhões, cada um com 32 celas com grossas barras de ferro. Todas as paredes são lisas e impossíveis de escalar; há apenas uma pequena abertura no texto para o fluxo de ar.

Detidos devem permanecer por, pelo menos, um ano no Cecot (Centro de Confinamento de Terroristas de El Salvador), segundo Bukele. No entanto, o período pode ser renovável. "Os EUA pagarão uma tarifa muito baixa por eles, mas alta para nós", afirmou o presidente do país.