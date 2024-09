Amostradinha: como a cigarra faz para cantar alto como uma britadeira?

Emergem como adultos para realizar a metamorfose e acasalar. Algumas espécies fazem isso todos os anos, enquanto outras, conhecidas como cigarras sazonais, sincronizam sua aparição a cada 13 ou 17 anos.

O ciclo de vida delas duram em média um a dois anos. Segundo o Núcleo de Divulgação Científica da UFV, fora do solo, as cigarras não vivem mais que três meses. No entanto, em outros países, como os Estados Unidos, as espécies podem viver até 17 anos. Elas são alimentos para pássaros e, quando ninfas, podem ser atacadas por outros animais como besouros, tatus e até mesmo formigas predadoras.

Na agricultura, elas podem ser consideradas como uma praga. Quando ninfas, elas sugam a seiva das plantas pela raiz e injetam toxinas. Já adultas elas também se alimentam da seiva, mas desta vez pelos caules e folhas. Alguns exemplos de plantas que são alvo das cigarras são a ingazeira, os eucaliptos e abacateiros. Elas também causam danos no cultivo de café, causando queda precoce das folhas da planta.

Mudanças climáticas podem estar afetando comportamento delas. Chris Simon, da Universidade de Connecticut, que estuda as mudanças químicas no DNA das cigarras, adverte que os efeitos do aquecimento global estão alterando os relógios internos das cigarras. "Prevejo que mais cigarras de 17 anos se transformarão em cigarras permanentes de 13 anos", disse ele à AFP, "e eventualmente esse traço será assimilado geneticamente". Ainda é difícil prever as consequências a longo prazo para a espécie.

*Com informações da AFP