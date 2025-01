Quando um cachorro vira idoso? Novo estudo sugere idade média

Pesquisadores da Universidade de Liverpool realizaram um estudo para investigar quando um cachorro pode ser considerado idoso e quais os problemas de saúde mais comuns para aqueles que chegam à terceira idade canina.

O que aconteceu

A pesquisa revelou que a idade média para os cães serem considerados idosos é 12 anos e meio. Publicado na revista Journal of Small Animal Practice, o estudo usou 832 registros veterinários para chegar a essa constatação.

Os cientistas analisaram seis raças de cães, incluindo as mistas, para determinar a idade média. A análise científica também demonstrou que a raça de pequeno porte Jack Russell Terriers apresentou uma idade média superior: somente com 14,1 anos são considerados idosos. Veja a lista com as raças e as determinadas faixas etárias: