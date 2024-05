É praticamente impossível estar preparado para um evento como o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas não tem jeito: precisamos estar. E o que vemos, infelizmente, é o contrário. Em vez de fazermos o esforço colossal de que precisamos para encarar o mundo que o aquecimento criou, deixamos planos de prevenção de lado tão logo as tragédias passam. É uma espécie de negacionismo psicológico, que acaba trabalhando em sinergia com o outro, o explícito. Leonardo Sakamoto vai no ponto: "quando a reconstrução começar, ela não pode ir pelo mesmo caminho do erro trilhado até aqui. O Estado precisa estar preparado para tragédias, porque elas vão acontecer com a mesma intensidade e frequência com o qual lançamos toneladas de gás carbônico na atmosfera. Infelizmente, o Rio Grande do Sul será um dos locais mais afetados por esse terrível clima novo". Leonardo Sakamoto: Imagens de uma Porto Alegre submersa chocam os negacionistas do clima?