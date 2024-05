Reinaldo: Extrema direita faz exploração vil e indecente da tragédia no RS

É preciso que tenhamos noção do tamanho da tragédia, inédita nessa dimensão. Já vimos enchentes brutais, seca no Norte do país, e tudo isso parte dos eventos extremos, mas, nessa dimensão como no Rio Grande do Sul, nunca se viu. O Rio Grande do Sul está destruído. Ele precisa de um plano de reconstrução e o governo federal vai ter de participar ativamente disso. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O que eu lamento e muito, do ponto de vista político, é que haja uma exploração absolutamente vil, indecorosa, indecente, da extrema direita nesse caso. A gente viu como essa gente não tem a nada a dizer ao Brasil. [Vimos] O ódio com que a extrema direita tratava a questão do Rio Grande do Sul, tentando atingir o presidente Lula e o governo, que estavam operando enquanto eles faziam absolutamente nada, a não ser plantar fake news. Que gente é essa que não sabe dar a mão a quem sofre e rir com quem sorri? O ódio não serve pra nada, apenas pra construir ainda mais ódio, e, portanto, pra destruir. O Rio Grande do Sul precisa, neste momento, é de união e que se reconheça que o governo do estado e o governo federal estão trabalhando juntos. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

