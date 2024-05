Posts das Forças Armadas em ações no RS são alvo de ataques: 'Oportunismo'

Publicações das Forças Armadas sobre as ações de resgate e apoio a vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul em diferentes redes sociais receberam ataques e críticas nos últimos dias. Alguns comentários são de perfis identificados com bandeiras do Brasil e até de Israel — e fazem referência à recusa dos militares em apoiar o golpe do Estado após as eleições de 2022.

No X (antigo Twitter) e no Instagram, as postagens com vídeos e imagens das ações do Exército acumulavam mais de 30 mil comentários na manhã desta segunda-feira (6). A maior parte deles critica a corporação citando "oportunismo" e até negando as ações. Também falam em "ação de marketing" para promover as Forças Armadas.