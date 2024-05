Sem água potável, presídios gaúchos pedem socorro ao Ministério da Justiça

A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul entrou em contato com o Ministério da Justiça para pedir ajuda com o abastecimento de água potável aos presídios gaúchos. Os alagamentos no estado também atingiram o sistema prisional e deixaram as unidades sem água em condição própria para ingestão e uso na higiene pessoal.

Apesar de não haver presídios federais no Rio Grande do Sul, a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça estuda formas de auxiliar no abastecimento dos presídios. Ainda não há um plano de ação nesse sentido.

Na sexta-feira (3), uma das unidades prisionais de Charqueadas transferiu um grupo de presos para o andar mais alto, porque os andares inferiores foram atingidos pelas águas. Apesar da situação crítica, não há registro de fugas nos presídios gaúchos depois que os alagamentos tomaram conta do estado.