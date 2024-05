Como sabemos, nossos juízes falam. Em entrevistas, em palestras. Opinam sobre a conjuntura política. Falam em off também, como fizeram ministros do TSE para as jornalistas Carolina Brígido e Carla Araújo. Nessas confidências, avaliaram a estratégia da defesa de Bolsonaro no TSE.

Desta vez, até Wálter Maierovitch se surpreendeu: "O inusitado está na ilegal transformação de tais ministros em comentaristas de trabalho profissional de advogado. Isso em flagrante violação à lei orgânica da Magistratura nacional e às normas legais comportamentais dos magistrados". As razões pelas quais seria melhor se nossos luminares preferisse se manifestar apenas em autos estão esmiuçadas em coluna do jurista cuja leitura recomendo.

Em tempo: o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, criticou a matéria, afirmando que ela seria inventada. O UOL reitera que recebeu as informações de ministros do tribunal.