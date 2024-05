Não Foi Um Novo Haddad. A Violência Irônica Bolsonarista Ocupou A Política

Todos nós nos surpreendemos com o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua última audiência no Congresso. Diante de bolsonaristas que lotaram a sala da comissão prontos para o enquadramento, Haddad pareceu ter herdado o manto sagrado da ironia de Flávio Dino.

Mas eu acho que é um pouco mais que isso. Eu não sei se Haddad poderia agir diferente. Nós não vimos outro Haddad. Nós estamos vendo outro parlamento. A extrema-direita impôs um estilo.

É preciso levar a sério que a extrema-direita ocupou o parlamento. O bolsonarismo, queira ou não, estabeleceu uma nova gramática de discussão no Congresso, principalmente nas comissões. Não importa o ministro do governo. Não importa o convidado. A pequenez do discurso dos bolsonaristas não é apenas uma estratégia. Ela é o único recurso comunicacional da maioria deles. Uma escala que é regulada pelo nível de extremismo de cada um.