Decisões de Toffoli sobre a Lava Jato provocam mal-estar no Judiciário

A mais recente foi a anulação das acusações contra Marcelo Odebrecht, herdeiro do grupo Odebrecht, mas o ministro já havia beneficiado a própria Odebrecht e o grupo J&F, dos irmãos Batista. O único a quem ele negou o mesmo benefício foi Leo Pinheiro, ex-presidente da OAS, alegando que o ministro Edson Fachin homologou seu acordo de delação e, portanto, caberia ao colega essa decisão.

A PGR vem recorrendo de todas as manifestações de Toffoli e, no caso de Marcelo Odebrecht, não deve ser diferente. Gonet já confidenciou a pessoas próximas que ainda não se debruçou sobre o caso, mas que pretende entrar com recurso assim como fez nas demais decisões. Procurado, o PGR não quis comentar o assunto.

As decisões de Toffoli anulam as acusações contra os delatados e as penalidades, mas mantém os benefícios dos acordos de delação e de leniência, porque as próprias empresas já foram muito claras que não negam seus crimes e nem querem correr o risco de serem processadas lá na frente.

Relator de um caso movido por partidos-satélites do governo Lula, como PCdoB, PSOL e Solidariedade, para anular as multas devidas pelas empresas alegando "coação da Lava Jato", o ministro André Mendonça tenta uma conciliação.

Mais uma reunião realizada nesta semana terminou sem consenso, porque o assunto é complexo e porque os interesses são bem distintos. Os órgãos de controle até parecem dispostos a facilitar as condições de pagamentos, com mais prazo, mas não querem rever crimes, para não alterar o valor das multas. Já as empresas querem desconto.

Nas contas da CGU (Controladoria Geral da União), Novonor (ex-Odebrecht), J&F, Camargo Corrêa, UTC, entre outras, ainda devem mais de R$ 11,7 bilhões ao erário pelos crimes que confessaram. Enquanto a discussão é feita, os pagamentos das parcelas das multas ficam suspensos. E as decisões de Toffoli, independentemente das intenções do ministro, robustecem as empresas na hora da negociação.