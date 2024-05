Defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026, dizem ministros do TSE

No entanto, a defesa do ex-presidente optou por recorrer logo ao STF (Supremo Tribunal Federal). Com isso, não seria mais possível questionar as condenações perante o TSE.

No STF, as chances de Bolsonaro são menores, porque a decisão seria tomada pelo colegiado, onde o ex-presidente tem o apoio da minoria.

Como os ministros do STF têm direito a ocupar o posto até os 75 anos de idade, as mudanças na composição são mais raras. No TSE, os mandatos são de dois anos, prorrogáveis por mais dois. "A rotatividade dos juízes no âmbito da Justiça Eleitoral visa a manter o caráter apolítico dos tribunais eleitorais, de modo a garantir a isonomia nos processos eleitorais", explica o site o tribunal.

Aliados de Bolsonaro ponderam a crítica de ministros do TSE. Para eles, se fossem apresentados mais recursos à Justiça Eleitoral, a defesa corria o risco de ser multada por procrastinação, ou punida com o trânsito em julgado antecipado, o que impediria o ex-presidente de recorrer ao Supremo depois.

O advogado Tarcísio Vieira, que representa Bolsonaro perante o TSE, afirmou ao UOL que as decisões da defesa não deveriam ser debatidas com a imprensa. "De toda forma, não parece inteligente discutir estratégia de defesa com a imprensa. Concorda?", questionou.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado em três julgamentos diferentes. A pena aplicada foi uma só: inelegibilidade pelo período de oito anos, a contar do ilícito praticado - no caso, a campanha eleitoral de 2022. Se for condenado novamente, a punição será a mesma.