Moraes critica matéria do UOL sobre estratégia de Bolsonaro no TSE

Procurado pelo UOL, o advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, afirmou que "não parece inteligente discutir estratégia de defesa com a imprensa".

Não existe mais brecha para a defesa entrar com recurso à condenação no TSE. Os advogados tinham duas opções. Uma delas seria continuar recorrendo à corte eleitoral com embargos de declaração, sem apelar ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ainda que os pedidos fossem negados, o processo ficaria vivo no tribunal por algum tempo, até que a mudança na composição do plenário fosse mais favorável ao ex-presidente.

Nas eleições de 2026, a presidência do TSE será do ministro Kassio Nunes Marques e a vice, de André Mendonça. Os dois foram escolhidos por Bolsonaro para compor o STF.

No entanto, a defesa do ex-presidente optou por recorrer logo ao Supremo. Com isso, não seria mais possível questionar as condenações perante o TSE.

No STF, as chances de Bolsonaro são menores, porque a decisão seria tomada pelo colegiado, onde o ex-presidente tem o apoio da minoria.