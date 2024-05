Sessão do Congresso, sob a presidência do senador Rodrigo Pacheco, para análise de vetos presidenciais no plenário da Câmara dos Deputados Pedro Ladeira/Folhapress Congresso mostra ao governo quem manda e só falta revogar a Lei Áurea Rodrigo Barradas Embora o fluxo de liberação de verbas tenha aumentado em 2024, o Congresso vem impondo ao governo derrotas em série. José Roberto de Toledo faz uma análise detalhada de como essa já tradicional máquina de angariar apoio parece ter enguiçado. E vê pelo menos duas razões políticas: as sucessões de Lira ("humilhações em série pretendem demonstrar quem manda e enviar um recado: não se meta no processo de sucessão do presidente da Câmara") e a do próprio Lula ("não só começou como está a todo vapor, principalmente do lado da oposição, que faz de tudo para desgatar o atual presidente e viabilizar um candidato próprio). Na terça, os nobres parlamentares vetaram as saidinhas de presos e liberaram as fake news. "Só falta agora o Congresso revogar a Lei Áurea, instituir a pena de morte e propor uma anistia geral para os golpistas", diz Ricardo Kotscho, que clama por uma reação: "Ainda não estamos nem na metade do terceiro mandato e parece que o governo envelheceu, não consegue mais reagir diante de um ambiente cada vez mais hostil. Novas caras e novas ideias podem mudar este cenário. Ainda é tempo". José Roberto de Toledo : Governo gasta como nunca com Congresso mas perde como sempre

