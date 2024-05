De onde veio e para onde vai voto de Datena e Marçal? Resposta vale eleição

O coach, ressalte-se, tem também a favor de si o fato que não é um candidato identificado apenas com parte do bolsonarismo, mas também com o lavajatismo e os farialimers, outras faces do antipetismo. Se Kataguiri não for até o final, ele pode ser beneficiado e herdar seus votos ao longo da campanha.

Caso ele se torne um nome competitivo, com potencial de ameaçar Nunes, sua candidatura prospera. Caso contrário, será usada pelo bolsonarismo para pressionar o atual prefeito a aumentar o espaço da extrema direita em sua campanha. O que é péssimo para ele, uma vez que 61% não votariam nem que a vaca tussa em um candidato de Bolsonaro na capital paulista (eram 63% em março), enquanto que 45% não escolheriam um nome de Lula (42%, em março).

Votos: de onde vieram, para onde iriam?

Mais importante até do que entender qual a origem da intenção de voto de Datena e Marçal é imaginar para onde ela iria. Por exemplo, o Datafolha aponta que Nunes herdaria 26% dos votos de Datena e 24% dos de Kim, caso ambos desistissem. Mas isso não considera a dinâmica eleitoral. Uma coisa é o eleitor apontar agora uma segunda opção, outra é isso ocorrer com o pau comendo na eleição.

Independentemente de pesquisas de segundo turno neste momento, que indicam apenas tendências, essa pergunta só vai ser respondida corretamente com o desenrolar da pré-campanha e mesmo da campanha.

Datena e Boulos respeitam-se bastante. Tendo isso em vista, o apresentador irá bater mais forte no prefeito do que no deputado federal? Ao mesmo tempo, é lógico que Marçal irá para o confronto com Boulos e poupará Nunes. A depender dessa dinâmicas, os eleitores de ambos podem ir para um lado ou outro no segundo turno.