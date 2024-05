Governo Lula acredita que STF vai reverter proibição das 'saidinhas'

Para integrantes do governo, a decisão do ministro foi um alívio, porque diminui a perspectiva projetada inicialmente de reação em massa nos presídios diante do fim das saidinhas. Se a visão de Mendonça prevalecer, a mudança não afetará quem já está preso.

A análise que se faz no governo é de que, se um ministro alinhado com o pensamento bolsonarista teve uma posição relativamente progressista, o mais provável é que o plenário do Supremo reverta a decisão tomada pelo Congresso, ao menos parcialmente.

Segundo fontes do Ministério da Justiça, nenhum órgão considerado de governo deve questionar a decisão do Congresso perante o STF. O mais provável é que essa atitude venha da Procuradoria-Geral da República, ou de um partido aliado do governo.