Só falta Congresso revogar a Lei Áurea: é hora de reagir

Do jeito que a banda toca, outras derrotas virão no Congresso, com consequente queda nas pesquisas, estimulando a traição dos chamados aliados, que aumentam o preço a cada votação e avançam com sofreguidão sobre os cofres do governo, colocando em risco o equilíbrio fiscal — agora agravado com a tragédia sem fim do dilúvio no Rio Grande do Sul.

São bilhões e bilhões destinados todos os dias a socorrer os flagelados gaúchos e a economia local, que levarão anos para se recuperar. De onde sairá tanto dinheiro? Não adianta investir pesado na propaganda da ajuda federal, em todos os intervalos comerciais na TV, se as pessoas não sentem melhoras em seu dia a dia e fatos negativos dominam todo o noticiário.

Por mais que o presidente queira vender otimismo, a dura realidade se impõe e reclama mudanças, mas sei que não será fácil, com um Congresso que joga contra, um partido dividido em intrigas internas, a má vontade da grande mídia e o mercado sempre nervoso.

O importante é sinalizar que o presidente reconhece suas dificuldades e está disposto a mudar a equipe e o rumo do governo. Nós já nos habituamos a viver de esperança. Por isso, talvez seja o caso de o presidente fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, para anunciar medidas concretas que já foram ou serão tomadas para o enfrentamento da crise, falando francamente sobre as dificuldades encontradas para governar com minoria no Congresso Nacional.

Ainda não estamos nem na metade do terceiro mandato e parece que o governo envelheceu, não consegue mais reagir diante de um ambiente cada vez mais hostil. Novas caras e novas ideias podem mudar este cenário. Ainda é tempo.

Vida que segue.