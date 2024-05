Programa de escola cívico-militar é coercitivo e não tem nada de pedagógico

A visão do governo Tarcísio sobre a educação é estreita e perigosa, uma visão que não está preocupada com o aprendizado, mas com uma falsa ideia de controle. Uma ideologia bolsonarista que vê no aparato militar a única saída para os problemas sociais.

A implantação das escolas cívico-militares é um retrocesso na educação de um estado como São Paulo. O projeto certamente também tem a ver com um posicionamento político de Tarcísio, se contrapondo ao governo Lula, já que o Ministério da Educação, atualmente encerrou o programa alegando que o projeto das escolas cívico-militares desviam a finalidade das forças armadas.

O fato é que com toda essa politicagem quem sempre sai perdendo são os alunos, e geralmente os alunos mais vulneráveis. Lamentável.