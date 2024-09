Parece haver consenso de que Kamala Harris conseguiu tirar Donald Trump do roteiro no debate da ABC de ontem à noite. Jogando iscas que o seu adversário abocanhou, a democrata se mostrou ponderada, enquanto o republicano, irascível, se mostrou descontrolado e não conseguiu falar com eleitor indeciso que ambos buscam atingir. Até a trumpistíssima Fox News estampou que seu candidato "caiu na armadilha".

Neste texto, os colunistas Amanda Cotrim, Andreza Matais, Jamil Chade, Josias de Souza, Leonardo Sakamoto, Raquel Landim, Ronilso Pacheco e Tixa News avaliam o embate entre os candidatos.

Em coluna separada, Reinaldo Azevedo resume a situação já no título: "No campo da razão, Kamala esmagou Trump no debate na ABC; vamos ver na urna".