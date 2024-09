Anistia a golpistas será cusparada no rosto dos democratas

Para vergonha geral e mácula na nossa história, o STF não considerou ter havido afronta aos direitos da pessoa humana, e os torturadores se livraram.

Com efeito, e à luz do antecedente supracitado apreciado pelo STF, não há, relativamente ao projeto em exame na CCJ, nenhuma inconstitucionalidade. Assim, a votação na CCJ resultará na declaração da constitucionalidade do projeto de lei.

Anistia, goste-se ou não, é uma renúncia em punir. Uma clemência a crimes comuns, políticos, militares, eleitorais. Remove consequências criminais de período de tensões políticas.

A anistia concedida por lei e sancionada engloba os já punidos por condenações processuais e aqueles sem condenações definitivas, além do suspeito, do objeto de investigação e do indiciado em inquérito policial

Em outras palavras, o projeto beneficiará de Bolsonaro (cairá até a sua inelegibilidade declarada pelo TSE) ao então comandante da Polícia Rodoviária Federal. Do golpista comandante da Marinha aos usados como massa de manobra no 8 de janeiro, sentenciados e presos.

Portanto, uma vez aprovado o projeto em plenário da Câmara e do Senado, com sanção, estarão impunes os golpistas, os violadores do Estado de Direito e da Constituição.