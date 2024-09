Kamala X Trump: Colunistas do UOL opinam sobre quem ganhou debate nos EUA

Mesmo que a imigração seja uma das principais questões para os americanos, a abordagem xenófoba de Trump ("eles não falam nem inglês direito e querem votar") é assustadora até para seus apoiadores. Kamala fez um debate primoroso, sério, coerente, e poderia ter sido ainda mais ofensiva se quisesse.

Kamala abalou tão fortemente Donald Trump, que o ex-presidente só conseguiu voltar para o debate quando começou a atacar o Biden. Pena, para o Trump, que Biden estava em casa vendo Kamala participar do debate e não concorrendo.

Ela não deixou nada de fora e a irritação de Trump começou quando ela disse que as pessoas ficavam entediadas em seus comícios. Ela ainda falou do 6 de janeiro, destacou como líderes da China, Coreia do Norte e Rússia querem eleger Trump porque ele seria fácil de manipular. Falou que Trump é um criminoso condenado. Que ele ganhou uma fortuna do pai. E passou o debate fazendo caras e bocas e olhando diretamente para Trump.

Sobre propostas para a economia e inflação pouco se falou e era um dos assuntos que os americanos mais queriam ouvir. Trump quase não falou do que propõe.

No discurso final, Kamala falou de suas propostas para a economia, dos militares, do aborto e que fará um governo do futuro e será uma presidente para todos os americanos. Já a estratégia de Trump foi falar mal da Kamala e dizer que ela não fará nada do que disse no discurso porque ela já está há três anos na Casa Branca e não fez nada até agora. Além disso, ele lançou que vamos ter uma Terceira Guerra Mundial.