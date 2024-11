Javier Milei tumultuou um pouco o encontro do G20, mas, ao fim, chegou-se a um documento que defende o fim da guerra em Gaza e a taxação dos super-ricos. Para Raquel Landim, o presidente argentino comportou-se como um emissário de Donald Trump, mas sem a força de seu mentor.

Colunistas do UOL também se dedicaram a analisar a foto do evento. Josias de Souza vê na ausência de Joe Biden o espectro de Trump pairando sobre a reunião. Jamil Chade analisa as mensagens que a imagem projeta sobre o estado das relações diplomáticas do grupo.

E foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A repórter Amanda Rossi compara o protagonismo buscado por Lula 3 no assunto com o de Lula 1, abatido pela Lava Jato. "Saem o BNDES e as empreiteiras. Entram o BID e o respaldo de 82 países".