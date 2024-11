Análise: Lula usa G20 para retomar protagonismo contra fome pós-Lava Jato

No meio tempo, em 2017, os empréstimos do BNDES para construtoras fazerem obras no exterior passaram a figurar entre as mensagens mais compartilhadas entre os grupos políticos que nasciam no WhatsApp —segundo monitoramento feito à época. Ainda pouco se falava em "bolsonarismo".

As imagens das construções, com os valores dos financiamentos, viralizaram, se transformando em um símbolo fácil da "corrupção do PT".

Um símbolo manco, contudo. Não prosperaram denúncias de corrupção envolvendo as obras e autoridades brasileiras. Além disso, a grande maioria dos empréstimos foi paga.

Uma exceção é o aeroporto de Nacala, construído pela Odebrecht em uma região de Moçambique sem demanda aérea. Virou um elefante branco. O país não conseguiu pagar o BNDES e deu um calote de US$ 125 milhões.

Ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht revelou que realizou "pagamentos corruptos" no valor de US$ 900 mil para autoridades moçambicanas, entre 2011 e 2014, período de construção do aeroporto. Autoridades brasileiras não foram citadas.

Jair Bolsonaro explorou o tema do BNDES na campanha eleitoral de 2018 — e em seu primeiro ano de governo. Disse que o banco tinha uma "caixa-preta", com os dados da corrupção do PT.