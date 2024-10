Moraes manda Eustáquio ser extraditado, e governo envia pedido ao Itamaraty O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou um ofício ao Ministério da Justiça pedindo a extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que está foragido da Justiça. O processo tramita sob sigilo. Segundo apurou a coluna, a pasta do ministro Ricardo Lewandowski recebeu a solicitação e encaminhou o pedido ao Ministério das Relações Exteriores (MRE). Veja o texto completo de Carla Araújo