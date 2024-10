Moraes manda Eustáquio ser extraditado, e governo envia pedido ao Itamaraty

Pesa contra Eustáquio a acusação de corrupção de menores por, segundo a PF, ter utilizado seus filhos menores de idade para divulgar os ataques e propagar fake news sobre os delegados.

Foi no âmbito dessa investigação sobre a campanha de ataques a investigadores que Moraes determinou a suspensão do X no Brasil, em 30 de agosto. Na ocasião, a plataforma se recusou a cumprir ordens do ministro para bloquear os perfis envolvidos nos ataques aos delegados. Passado mais de um mês do bloqueio, a plataforma recuou, cumpriu as ordens e foi liberada a atuar no país na semana passada.

Trâmite burocrático da extradição envolve diversos órgãos

O processo de extradição de brasileiros condenados pela Justiça tem trâmites burocráticos que precisam ser seguidos, o que exige justamente o diálogo entre órgãos federais.

Pela regra da extradição, o STF precisa enviar ao Ministério da Justiça o comunicado de que o brasileiro investigado ou condenado fugiu, junto como os documentos que pedem para que ele seja devolvido ao Brasil.

Com o andamento do pedido, cabe ao DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional), também subordinado ao Ministério da Justiça, analisar a documentação para verificar se o caso está de acordo com o previsto nos tratados internacionais.