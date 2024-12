Preso desde sábado (14), o ex-ministro e general da reserva Braga Netto não recebeu a visita do seu advogado nesta segunda-feira (16). O Comando Militar do Leste (CML) informou, em nota, que "o general encontra-se isolado, com direito a banho de sol. Está em um alojamento destinado a oficiais do Estado-Maior com banheiro reservado, conforme preconiza o Estatuto dos Militares". Braga Netto recebe de três a quatro refeições por dia. A comida é a mesma oferecida no chamado 'rancho', que é refeitório. "São as mesmas previstas no cardápio diário dos militares da 1ª DE", diz o CML. Por conta da detenção, porém, Braga Netto é obrigado a se alimentar no quarto. Isolado.