A Segunda Câmara Criminal do TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas) decidiu mandar o delegado Ericson de Souza Tavares, que havia sido preso em flagrante em março e solto em junho, de volta à prisão. Ele é investigado por crimes de extorsão mediante sequestro, ameaça e associação criminosa. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Gaeco (Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-AM (Ministério Público do Amazonas) após Ericson publicar um vídeo em suas redes sociais, no último dia 28.