Desistência de aliado de Paes após vídeo busca preservar imagem para 2026

Outros nomes para a vice

Com a desistência de Pedro Paulo, o nome mais cotado para a vaga de vice é o do deputado estadual Eduardo Cavaliere (PSD), que foi secretário da Casa Civil de Paes. Ele é considerado uma espécie de "pupilo" do prefeito.

O outro nome que circula nos bastidores é o do presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado, também do PSD e com quem Paes mantém relação próxima.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), seu principal adversário, também não definiu quem vai ocupar a vaga de vice.

Ele foi procurado para comentar o caso do vídeo. Mas, segundo sua assessoria, "o deputado não tem conhecimento desse vídeo, apenas o que está sendo relatado pela imprensa".

As candidaturas precisam ser definidas até o dia 5 de agosto. As campanhas começam oficialmente em 16 de agosto. Os partidos têm até a véspera para registrar as chapas na Justiça Eleitoral.