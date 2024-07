Delegado faz vídeo zombando após soltura, e TJ-AM o manda de volta à prisão

O vídeo foi visto como uma "afronta" pelos promotores Gaeco, que juntaram elementos e pediram que a Justiça retomasse a prisão preventiva porque "o agente insinua em suas redes sociais que está acima da lei".

O paciente [delegado], além de cantar funk e usar palavrões, mostra o dedo do meio e zomba da situação que levou à sua prisão. A atitude do agente causou indignação entre os internautas, que consideraram a ação um desrespeito às investigações e às vítimas dos crimes de extorsão e sequestro pelos quais ele e outros policiais foram acusados.

Pedido do Gaeco

O delegado se entregou na noite desta segunda-feira na Delegacia Geral de Polícia Civil.

Não se pode ignorar o fato de que Ericson de Souza Tavares é delegado da Polícia Civil, o qual detém poder e influência inerentes ao cargo público. Tal circunstância, somada à publicação de vídeo nas redes sociais, em que escarnece do Poder Judiciário, cria medo nas vítimas e frustração nos agentes públicos que procederam à prisão do ora Paciente, temendo, inclusive, pelo êxito da sequência da investigação.

Pedido do Gaeco

Delegado Ericson de Souza Tavares Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Amazonas

Cronologia

Ericson era delegado titular do 6° Distrito Integrado de Polícia de Manaus e junto a outros oito agentes públicos e dois civis foram presos em ação da PM no dia 23 de março em Manacapuru.