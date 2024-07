Com ameaças de Maduro, Brasil manda alerta para respeitar resultado do voto

No que se refere às pesquisas de opinião, a entidade Delphos indicou que a oposição liderada por Edmundo González poderia vencer com ampla margem e chegando a ter 59% de apoio da população. Maduro viria com apenas 24%.

Mas a empresa de pesquisas eleitorais Hinterlaces apresenta um cenário radicalmente diferente. Maduro venceria com 56%, contra 23% para a oposição. Grupos de imprensa também denunciam o fato de que, apenas nos últimos meses, pelo menos seis empresas de pesquisa eleitorais surgiram, todas elas apontando para a vitória de Maduro.

Diante do cenário, o governo Lula insiste que o que vale é o compromisso das forças políticas em respeitar o resultado.

Como foi a articulação?

A articulação do Brasil começou em fevereiro de 2023, quando o assessor especial da presidência, Celso Amorim, viajou até Caracas e se reuniu tanto com Maduro como com os vários grupos de oposição.

O momento chave foi o acordo de outubro de 2023, em Barbados e chancelado também pelo governo de Joe Biden. No caso das autoridades, o esforço de Lula foi o de demonstrar à presidência de que apenas um processo eleitoral transparente garantiria sua aceitação pela comunidade internacional, inclusive com a retirada de sanções.