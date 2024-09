Um vídeo gravado e endereçado à primeira-dama de João Pessoa mostra uma ex-contratada da Prefeitura sugerindo ter chegado a um acordo com um suspeito líder de facção para dar apoio da comunidade onde atua ao prefeito Cícero Lucena (PP) nas eleições de 2024. Lauremília Lucena, esposa de Cícero, foi presa na manhã deste sábado pela PF (Polícia Federal) suspeita de fechar acordos com facção, que em troca de cargos públicos estaria atuando —segundo as investigações— com "violência e grave ameaça para garantir o controle territorial e eleitoral" das comunidades.