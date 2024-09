Primeira-dama de João Pessoa é presa em operação da PF na Paraíba

Mais problemas na família. Além de Raissa, a filha de Lucena e Lauremília é investigada por suposto elo com lideranças da facção Okaida. Nesse caso, a apuração é de outra operação, a Mandare, também da PF.

Conversa interceptada. No dia 19, o UOL revelou diálogos dela com um líder do grupo, que pedia ajuda de custo e melhores empregos públicos para familiares.

PT e PL unidos. Por conta das supostas relações, os opositores do prefeito se uniram e pediram, juntos, a presença de tropas federais na eleição de João Pessoa —o que não foi aceito pela Justiça Eleitoral.

Cícero Lucena lidera com chance de reeleição em primeiro turno

Cícero Lucena (PP) lidera a corrida pela Prefeitura de João Pessoa. Segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada na última quarta-feira (25), o atual prefeito aparece com 53% das intenções de voto e tem chances de ser reeleito no 1º turno. Para que um candidato saia vencedor sem precisar disputar o 2º turno, ele precisa ter, ao menos, 50% dos votos válidos mais um voto.

Segundo lugar tem empate técnico triplo. Luciano Cartaxo (PT), Ruy Carneiro (Podemos), ambos com 13%, e Marcelo Queiroga (PL), com 10%, estão nesta posição. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.