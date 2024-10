Bets invadem páginas e oferecem apostas clandestinas 'sem CPF' no Google Casas da apostas que atuam sem pedido de regulamentação no país estão anunciando serviço clandestino na internet, que não exige o registro de jogadores. Ou seja, os usuários não precisam informar dados como nome e CPF. Nos últimos dias, várias páginas bem ranqueadas no Google passaram a oferecer o serviço. As plataformas usam, em regra, a invasão a servidores de sites .gov.br, por exemplo, para conseguir uma melhor exibição nas buscas relacionadas ao tema (veja mais abaixo). Veja o texto completo de Carlos Madeiro