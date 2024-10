Testosterona subiu à cabeça da direita na corrida eleitoral de SP

Fazer-se passar por machão a todo instante é um hábito cultivado por Bolsonaro. É como se o "imbrochável", "incomível" e "imorrível", desejasse provar algo a si mesmo. Mais bolsonarista do que Bolsonaro, Marçal forçou Nunes a escancarar sua bolsonarização quando roubou nacos do eleitorado paulistano que votou no mito em 2022.

Agora, pisando no eleitorado feminino distraídos, Marçal e Nunes atiram bolsonarices contra os próprios pés. Majoritárias, as mulheres já premiam Marçal no Datafolha com uma taxa de rejeição de 53%. Tomado pelas palavras, não se sabe se Nunes abomina ou ambiciona o índice. De concreto, por ora, há apenas a percepção de que a testosterona subiu à cabeça da direita em São Paulo.