Israel tenta redesenhar mapa do Oriente Médio e diz que atinge onde desejar

"Esta é a verdade: Israel busca a paz." Foi com essas palavras que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, introduziu seu discurso diante da Assembleia Geral da ONU, na última sexta-feira (27). Mas menos de uma hora depois de deixar o prédio da ONU, escoltado por um aparato militar que cruzava Nova York, ele deu ordens para matar Hassan Nasrallah, líder histórico do Hezbollah, no Líbano.

Aquela não seria só uma ordem de assassinato. Mas a confirmação de que ele estava redesenhando o mapa político do Oriente Médio. Entre negociadores e fontes na região, a percepção é de que o governo de Netanyahu entendeu que tem uma oportunidade única em gerações de promover uma mudança profunda nos contornos das relações de poder.

Seu governo usou os ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro de 2023 como o pretexto perfeito para destruir 80% da economia de Gaza e dois terços dos prédios. Arrancou oliveiras e destruiu até mesmo a única clínica de fertilização artificial da região, num ato interpretado por mulheres como uma destruição também do futuro das famílias.