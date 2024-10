Em cinco dias, agências têm avaliações opostas da política fiscal do Brasil

Para a Moody´s, o descompasso entre a política fiscal e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) poderia afetar a classificação de risco do país.

"As principais medidas de receitas são transitórias ou têm benefícios incertos", afirmou a Fitch em nota. "Estas medidas improvisadas demonstram um compromisso com as metas fiscais, mas não oferecem melhorias fiscais estruturais."

Ou seja, a agência criticava as medidas de aumento de arrecadação perseguidas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aprovadas no Congresso com palavras duras. Classificou de "transitórias" e "improvisadas".

Nesta terça-feira (1), a Moody´s foi no caminho totalmente oposto. A agência não só elevou a classificação de risco do Brasil, colocando um degrau abaixo do nível de investimento, como deixou o outlook no "positivo".

A perspectiva positiva significa que a Mooody´s pode revisar a nota nos próximos 12 a 18 meses, fazendo o governo Lula sonhar com a recuperação do grau de investimento - o que seria uma vitória política e tanto.

O grau de investimento é o selo de bom pagador, que atrai muitos recursos de fundos internacionais. Um carimbo que o atual presidente conquistou em seu primeiro mandato e que sua sucessora Dilma Rousseff perdeu em 2015, quando o Brasil mergulhou numa grave crise econômica.