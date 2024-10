Por 2° turno, direita e esquerda abrem 'fogo amigo' sem trégua de Fortaleza A disputa acirrada por uma vaga no segundo turno da eleição de Fortaleza desencadeou uma intensa troca de ataques entre os quatro primeiros colocados na disputa para ver quem seguirá na disputa para ser prefeito da maior cidade do Nordeste. Entretanto, com dois nomes de cada espectro político, a briga ocorre dentro da esquerda e da direita, com os candidatos mirando o alvo para quem, até outro dia, comungava de ideias mais próximas. É o chamado "fogo amigo". Veja o texto completo de Carlos Madeiro