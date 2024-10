Corinthians vence ação e poderá usar livremente hino 'Campeão dos Campeões'

Na ação, o clube afirmou ter feito um acordo verbal com o radialista que assegurou ao Corinthians o direito de utilizar livremente a obra. A contrapartida seria potencializar a projeção do nome do compositor.

"Durante todos esses anos, a obra 'Campeão dos Campeões', já rebatizada como 'Hino do Corinthians', se tornou popularíssima no Brasil e no exterior, ultrapassando, em muito, os limites da criação de seu autor", disse o clube na ação.

As editoras disseram à Justiça que "nunca existiu um acordo verbal" e que o hino sempre foi um dos rendimentos do "compositor para a sua sobrevivência".

"Se a vontade do compositor Lauro D'Avila fosse deixar sua obra aos cuidados do Sport Club Corinthians Paulista, porque não o fez em vida?", perguntaram.

Ao dar razão ao Corinthians, a juíza afirmou que a utilização do hino pelo clube é "fato notório" há décadas.

"Houve uma concessão mútua de direitos: enquanto o clube concordou com a utilização do seu nome e imagem [no hino], o compositor da obra concordou com a utilização desta pelo clube, sem a cobrança de quaisquer valores", decidiu a juíza, ressaltando não haver no processo nenhum documento que mostre que o radialista, ao longo dos anos, buscou ser remunerado.