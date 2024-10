'Queria ver melhor, saiu cega': idosa perde olho após operar catarata no RN A cabeleireira Izabel Maria dos Santos Souza, 63, estava animada para, após um ano de espera, realizar a cirurgia de catarata. O procedimento foi feito no último dia 28 durante um mutirão na cidade de Parelhas (RN). Mas não demorou para ela perceber que o resultado não estava saindo como esperado. Izabel é uma das oito pessoas idosas que fizeram a cirurgia naquele dia e perderam o olho por conta de uma infecção pela bactéria Enterobacter cloacae, que vive no trato intestinal do ser humano. Veja o texto completo de Carlos Madeiro