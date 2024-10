Cid Gomes manda emenda para asfaltar estrada que leva à sua fazenda

O senador Cid Gomes (PSB-CE) ajudou a garantir recursos, através de uma emenda parlamentar, para uma obra que está pavimentando a estrada que leva à sua fazenda de eucaliptos no interior do Ceará.

O trecho da obra, de 16,5 quilômetros, começa na rodovia estadual, já asfaltada, e termina na propriedade de Cid Gomes.

A aquisição da fazenda de 100 hectares, com 75 deles para plantação, foi anunciada pelo senador em 2021. Segundo o Diário do Nordeste, Cid anunciou que iria se aposentar após o fim do seu mandato, em 2026, e estava procurando uma atividade no setor privado.