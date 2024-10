Primo de sócio de clínica que transmitiu HIV foi cotado para suceder Lira

O nome do deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ) esteve nas rodas de conversa ao longo do primeiro semestre como uma das possibilidades para suceder o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele é parente de dois dos três sócios do Laboratório PCS Saleme, cuja gestão está sendo investigada por suspeita de ser responsável pela contaminação por HIV de seis pacientes transplantados.

Um dos nomes do centrão em ascensão, Dr. Luizinho foi secretário de Saúde do Rio durante o processo de contratação do laboratório pelo poder público, entre janeiro e setembro de 2023. O acordo foi fechado em outubro. O deputado já foi citado também como potencial postulante ao governo do estado em 2026.

À coluna, Dr. Luizinho disse que "o caso é inadmissível" e que espera que os responsáveis sejam exemplarmente punidos "independentemente de quem sejam". Disse também que, do ponto de vista político, não se programou para qualquer candidatura futura. Médico de formação, ele está no segundo mandato como deputado federal.