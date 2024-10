Protegida de Lira e do presidente do STJ cresce na briga por vaga na Corte

Nos últimos dias, houve grande mobilização de ministros do STJ em torno da candidatura de Maria Marluce. A campanha foi capitaneada pelo presidente do tribunal, Herman Benjamin, e pelo ministro Humberto Martins. Aderiram à candidatura especialmente ministros nordestinos e ministras.

A procuradora tem também importantes aliados políticos: ela é tia de JHC (PL), prefeito de Maceió que foi reeleito em primeiro turno - que, por sua vez, é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

A candidatura de Marluce teria sido patrocinada por Lira e pelo ministro do STJ, Humberto Martins, também alagoano.

Na corte, magistrados dizem que o nome da procuradora também seria indicação do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Os parlamentares teriam se comprometido a fazer campanha pela candidata no Palácio do Planalto, na tentativa de convencer Lula a escolher a procuradora para uma das vagas.

Aliados de Calheiros negam que ele esteja envolvido na candidatura.

As chances de Maria Marluce são grandes no Palácio. Na lista tríplices com procuradores, o mais votado foi Sammy Barbosa, do Acre. Mas Lula estaria inclinado a não nomear Barbosa.