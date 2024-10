PF indicia esposa e filha do prefeito de João Pessoa por elo com facção A PF (Polícia Federal) indiciou a mulher e a filha do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) por crime eleitoral, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Elas se dizem inocentes. Segundo a PF, a primeira-dama Lauremília Lucena e a filha Janine Lucena, ex-secretária municipal de saúde, teriam um acordo com membros da facção criminosa Nova Okaida, com quem negociariam cargos na prefeitura. Em troca, os criminosos dariam apoio ao grupo do prefeito e restringiriam o acesso de políticos rivais a comunidades. Veja o texto completo de Carlos Madeiro