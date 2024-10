PF indicia esposa e filha do prefeito de João Pessoa por elo com facção

A PF (Polícia Federal) indiciou a mulher e a filha do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) por crime eleitoral, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Elas se dizem inocentes.

Segundo a PF, a primeira-dama Lauremília Lucena e a filha Janine Lucena, ex-secretária municipal de saúde, teriam um acordo com membros da facção criminosa Nova Okaida, com quem negociariam cargos na prefeitura. Em troca, os criminosos dariam apoio ao grupo do prefeito e restringiriam o acesso de políticos rivais a comunidades.

Outras dez pessoas também foram indiciadas. O prefeito, candidato à reeleição, não está entre elas. No primeiro turno, Lucena teve 49% dos votos. No segundo, disputa com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (PL).