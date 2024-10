Filha de Cupertino se emocionou ao depor em julgamento do pai; ouça trechos

Encaminhando para o fim do depoimento, ela voltou a ficar com a voz embargada ao relatar a situação em que encontrou os corpos do namorado e dos sogros logo após os assassinatos. Na sequência, se emocionou de novo após ser questionada se tentou algum contato com Camila, irmã do ator, após o crime. Segundo ela, as duas se encontraram no velório.

Advogado diz que depoimento de Isabela fez com que ele fosse demitido

O advogado Alexander Neves Lopes, então defensor do réu, contou ao UOL que Cupertino já vinha se exaltando desde o início do julgamento. O fato de Isabela não querer depor na frente de Cupertino fez com que entrasse em colapso. Segundo Lopes, o homem começou a gritar e até urinou na cela: "no meio dessa gritaria, disse que eu não era mais o advogado dele'', relatou o advogado à reportagem na terça-feira (15).

O defensor tentou explicar que não poderia fazer nada a respeito do depoimento da filha. Isabela havia solicitado ao Tribunal que desse seu depoimento de forma remota antes do dia do julgamento. O pedido foi negado e a Justiça determinou que Cupertino saísse da sala quando ela fosse falar.

''Conversei com ele, mas não tinha jeito'', relatou o advogado. Momentos antes, o réu também se irritou com o fato de estar sendo filmado, acreditando que fossem câmeras da imprensa. Lopes, então, esclareceu que eram equipamentos do próprio Tribunal e que o registro fazia parte do protocolo do julgamento.

Na chegada ao Fórum, o advogado havia pedido ao juiz que Cupertino usasse trajes civis e não fosse algemado. O magistrado acatou a solicitação, mas precisou retrocedeu com as mudanças de comportamento do réu, o que teria enfurecido ainda mais o homem.