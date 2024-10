Trump xinga, ofende e promete deportação, mas vê apoio de latinos crescer

Ainda que ela continue na frente, Kamala Harris sabe que, em estados onde a eleição está praticamente empatada, o aumento de apoio para Trump pode ser decisivo. No estado do Arizona, por exemplo, um quinto do eleitorado é composto por latinos. A taxa é de 20% em Nevada.

A situação da Flórida é ainda mais reveladora. Um levantamento do Marist College apontou que Trump teria 58% das intenções de votos entre os latinos do estado, contra apenas 40% para Harris.

Os números revelam um profundo contraste com os resultados dos últimos anos. Em 2020, Joe Biden somou 53% dos votos hispânicos na Flórida. Em 2016, Hillary Clinton teve 62% dos votos dessa população no estado.

'Maracas for Trump'

Entre analistas e cientistas sociais, muitos se perguntam por qual motivo essa população migrou para dar seu apoio ao republicano, que chega a ter um grupo chamado "Maracas for Trump", numa referência aos instrumentos latinos.

Um dos argumentos para o aumento do apoio seria o custo de vida. Na pesquisa, 35% dos latinos indicaram que as políticas de Trump ajudaram suas comunidades, contra um apoio de apenas 22% para os plano econômicos de Biden. 34% dos entrevistados indicaram que as políticas do atual presidente prejudicaram suas condições de vida, contra uma taxa de 30% quando a pergunta se refere às políticas no governo Trump.